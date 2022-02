Cresce, no PSD de Kassab, a pressão para apoiar Lula já no primeiro turno

Gilberto Kassab, presidente do PSD, diz que 'vozes' no partido pregam aliança com Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - A possibilidade de o PSD de Gilberto Kassab apoiar Lula ainda no primeiro turno da eleição presidencial ganha corpo no partido. Existe no PSD um grupo que defende o apoio a Lula e, com isso, liquidar a fatura da eleição já na primeira rodada.

A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna que Kassab confirma a movimentação em seu partido, destacando que existem vozes no PSD que defendem essa ideia.

Lula e Kassab se reunirão nos próximos dias e os entendimentos poderão avançar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Líder absoluto na corrida eleitoral segundo todas as pesquisas, Lula tem feito gestões para conquistar o apoio de setores do centro para garantir a vitória no primeiro turno.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE