Crimes de Bolsonaro foram uma 'ação pensada', diz Miguel Reale Júnior, parecerista do golpe contra Dilma

"Foi uma política pensada. Tanto que em 2020 a Secom lança uma campanha 'O Brasil não pode parar'. E o Brasil estava parando no cemitério, nas UTIs", disse o jurista Miguel Reale Júnior, que também alertou para fatos que "formam um conjunto assustador". Ele foi um dos vértices do golpe contra Dilma em 2016, com seu parecer sobre as "pedaladas" edit