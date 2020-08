Damares afasta integrantes do movimento negro em represália a pedido de impeachment

247 - A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, determinou o cancelamento dos mandatos de sete pessoas filiadas a entidades e instituições que integram a Coalizão Negra por Direitos e que faziam parte do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O afastamento aconteceu um dia após a Coalização protocolar um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro junto à Câmara dos Deputados.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o ministério informou que o desligamento teria acontecido porque algumas das entidades que integravam o conselho estariam no 4º mandato consecutivo, o que não seria permitido pela legislação. Os membros do conselho foram escolhidos por meio da sociedade civil 2018, e o mandato atual é válido para os anos de 2019 e 2020.

A portaria também anulou as designações de integrantes do conselho que representavam entidades historicamente contrárias ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Foi o caso da representante da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Coalizão Negra por Direitos afirmou que irá ingressar na Justiça para reverter as exonerações.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.