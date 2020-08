Coalizão Negra por Direitos protocola impeachment de Bolsonaro e faz protesto em Brasília

247 - A Coalização Negra por Direitos protocolou nesta quarta-feira, 12, um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Trata-se do 56º pedido do tipo contra o chefe do Executivo.

O pedido aponta crimes de responsabilidade de Bolsonaro na violação dos direitos individuais e sociais por negligência ao combate à pandemia. O ato foi seguido por protesto em frente ao Congresso Nacional. Os manifestantes usaram cruzes pretas com os dizeres “Fora Bolsonaro” e outras palavras de ordem.

O pedido de impeachment é assinado por 600 entidades e diversas personalidades, negras e brancas. Sueli Carneiro, Vilma Reis, Bianca Santana, Emicida, Dexter, Salgadinho, Rappin’Hood, Chico Buarque, Nando Reis, Douglas Belchior, Silvio de Almeida, Antônio Pitanga, Fábio Porchat, Antonio Tabet, Fernando Meirelles, Aranha, Sidarta Ribeiro e Bel Coelho, entre outros, apoiam a iniciativa.

Douglas Belchior, do movimento negro UNEafro que compõe a Coalizão, afirmou que o vírus mata principalmente os negros e os mais pobres. “A doença que é letal a todos, no Brasil mata principalmente os negros e as negras, porque é uma doença que mata os pobres, aqueles que não têm acesso à saúde pública, que não tem casa e não tem acesso à educação por parte do Estado. Por isso, hoje é um dia simbólico da luta negra brasileira. Nós falamos em nosso próprio nome, fora, Bolsonaro”.

Leia, abaixo, a íntegra do pedido:

