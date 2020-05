Damares minimiza as mais de 6 mil mortes por Covid: 'chegamos a maio sem um milhão de mortos'

"Sem povos indígenas dizimados, sem pessoas se matando nas ruas por fome", comemorou a ministra Damares Alves, minimizando as 6.491 mortes pelo novo coronavírus e as dificuldades de milhares de brasileiros que enfrentam filas para receber o auxílio emergencial edit

247 - A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves minimizou as 6.491 mortes pelo novo coronavírus e "comemorou" os impactos da pandemia no país não ser maior.

"Chegamos a maio sem um milhão de mortos (claro que estamos tristes com as mais de seis mil pessoas que perdemos), sem povos indígenas dizimados, sem pessoas se matando nas ruas por fome", disse a ministra em sua página nas redes sociais.

A fala da ministra é contraditória com o discurso adotado por Jair Bolsonaro, que disse em sua live na última quinta-feira (30 de abril), que as ações de governadores para conter o avanço da pandemia "foi inútil".

Ela ainda insunou que os críticos do governo criaram uma crise no governo por conta da saída de Sérgio Moro no Ministério da Justiça.

"Como não tiveram o caos para explorar contra Bolsonaro tentam criar uma crise usando o ex -juiz", disse Damares.

Chegamos a maio sem um milhão de mortos (claro que estamos tristes com + seis mil pessoas que perdemos), sem povos indígenas dizimados, sem pessoas se matando nas ruas por fome. Como não tiveram o caos para explorar contra BOLSONARO tentam criar uma crise usando o ex -juiz. — Damares Alves (@DamaresAlves) May 2, 2020





