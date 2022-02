Daniel Cara sobre reajuste aos professores: Bolsonaro só cumpriu a lei e se vende como herói

“Cai quem quer”, diz o professor da USP, Daniel Cara, sobre cerimônia no Palácio do Planalto para assinar o reajuste do piso do magistério edit

Apoie o 247

ICL

247 - O professor da USP Daniel Cara, da coordenação geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, minimizou o destaque dado à notícia sobre a assinatura da portaria do reajuste do piso salarial dos professores por Jair Bolsonaro.

“Jair Bolsonaro está tão acostumado a descumprir as leis que, quando cumpre uma, faz uma cerimônia no Palácio do Planalto e se vende como herói”, escreveu Cara, que também é comentarista na TV 247, no Twitter.

“Foi o que aconteceu hoje com o reajuste do piso do magistério: Bolsonaro só cumpriu a lei. Cai quem quer”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A portaria reajusta em 33,24% o piso salarial dos professores. Com isso, o piso para professores da rede pública de educação com 40 horas semanais passa de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE