Daniel Silveira gravou conversa com Jair Bolsonaro, diz deputado do PSL

Em vídeo, Carlos Laterça (PSL-RJ) disse que ouviu do próprio deputado Daniel Silveira, que está preso por ataques ao STF, que ele gravou conversa com Jair Bolsonaro sem sua permissão edit

247 - O deputado federal do PSL Felício Laterça (RJ) afirmou que o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), que está preso por ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), gravou, sem permissão, conversas com Jair Bolsonaro.

"Conheci Daniel Silveira em janeiro de 2019. Pude conhecer um pouquinho do seu caráter. Ele me revelou que já tinha feito gravações de algumas pessoas. Ele tinha esse mau hábito. Acabou gravando conversas de parlamentares dentro da Câmara para se autopromover. Ele disse para mim que também havia gravado o presidente da República. Eu falei: "Meu Deus! Que homem é esse?", afirmou Laterça em vídeo no Instagram. .

"O (que faria) próprio presidente da República, se souber que já foi gravado por ele (Silveira)? Quem sabe não será relevado com a apreensão dos celulares pela Polícia Federal?", questiona o deputado Carlos Laterça, que é da ala do PSL próxima ao presidente da legenda, Luciano Bivar,

Assista:

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.