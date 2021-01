'Daqui a pouco vai faltar band-aid no Rio e vão querer me culpar', diz Bolsonaro sobre crise em Manaus

"Daqui a pouco vai faltar band-aid no Rio de Janeiro e vão querer me culpar. Mas não tem problema, não. A gente sabe que é a luta pelo poder", disse Jair Bolsonaro a apoiadores edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a se eximir de alguma responsabilidade sore a crise decorrente da falta de oxigênio hospitalar nos hospitais de Manaus e ironizou a situação. “Daqui a pouco vai faltar band-aid no Rio de Janeiro e vão querer me culpar”, disse Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira (18), de acordo com reportagem do jornal Correio Brasiliense.

"Você vê. Tem um problema em Manaus. A gente lamenta as mortes por asfixia, por falta de oxigênio, culpam o governo. Nós destinamos bilhões para os estados. Agora quem detecta a falta de medicamento, a ausência é o respectivo secretário de Saúde estadual e municipal. Daqui a pouco vai faltar band-aid no Rio de Janeiro e vão querer me culpar. Mas não tem problema, não. A gente sabe que é a luta pelo poder. Nós passamos um ano completamente atípico de 2020, muita coisa queria fazer, não fiz por falta de recurso”, disse Bolsonaro.

Apesar da declaração de Bolsonaro, o governo federal foi avisado sobre o risco de colpaso do sistema de saúde em Manaus com cerca de dez dias de antecedência.

