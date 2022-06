Datafolha: a maioria é favor de cotas raciais em universidades públicas

A aprovação é superior entre a população preta e parda do que entre brancos edit

247 - A pesquisa Datafolha apontou que 60% dos entrevistados são a favor de cotas raciais nas universidades públicas. De acordo com o levantamento, 34% são contra as cotas, 3% se mostraram indiferentes e 12% disseram não saber responder. A aprovação é superior entre a população preta (53%) e parda (52%) do que entre brancos (50%). Os números foram publicados neste domingo (12) pelo jornal Folha de S.Paulo.

A pesquisa Datafolha, de março, foi realizada em parceria com o Cesop-Unicamp sob a coordenação da Ação Educativa e do Cenpec.

Foram entrevistadas 2.090 pessoas a partir de 16 anos em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

