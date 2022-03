Datafolha: entre jovens de 16 a 24 anos, Lula tem 51% contra 43% da soma de todos os demais

Pelo índice registrado entre os jovens, o ex-presidente venceria o pleito com facilidade já no primeiro turno edit

247 - O ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais, tem a liderança entre todas as faixas etárias, mas maior vantagem é entre os jovens, mostra o Datafolha.

Lula tem a preferência de 51% dos jovens entre 16 e 24 anos. Jair Bolsonaro (PL), principal adversário do petista, tem a preferência de 22% da mesma fatia do eleitorado. Pelo eleitorado jovem, portanto, Lula venceria com folga o pleito já no primeiro turno.

A menor vantagem de Lula é entre os maiores de 60 anos: 39% contra 29% de Bolsonaro. Os maiores de 45 anos são os que mais apoiam Bolsonaro, mas ainda sim a preferência por Lula é maior.

A pesquisa, contratada pela Folha de Manhã, ouviu 2556 pessoas presencialmente entre 22 e 24 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08967/2022.

