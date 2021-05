De olho na eleição do Rio, Lula se reúne com Rodrigo Maia, que deve ir para o PSD

Revista Fórum - Em seu terceiro dia de agendas políticas em Brasília, o ex-presidente Lula recebeu nesta quarta-feira (5), no hotel que está hospedado, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O encontro durou pouco mais de duas horas.

A conversa, que segundo relatos de interlocutores foi “cordial”, teria como base a articulação de uma unidade entre o centro e a esquerda para enfrentar o bolsonarismo na disputa pelo governo do Rio de Janeiro em 2022.

Maia está de saída do DEM e deve ir para o PSD de Gilberto Kassab, que foi recebido por Lula logo após o ex-presidente da Câmara deixar o hotel do petista. A conversa de Lula com os dois políticos acontece dois dias após ele ter realizado reunião, também em Brasília, com o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ). O nome de Freixo é cotado para uma frente entre partidos de esquerda e do centro para enfrentar o bolsonarismo no Rio de Janeiro.

