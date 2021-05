Lula se encontra com Freixo para falar "do futuro do Rio de Janeiro" e da "urgência do auxílio de R$ 600"

O ex-presidente Lula iniciou sua agenda em Brasília se encontrando com o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), cotado para disputar o governo do Rio em 2022 edit

247 - O ex-presidente Lula, que desembarcou em Brasília nesta segunda-feira (3) para uma semana repleta de encontros na agenda, publicou uma foto ao lado do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), cotado para disputar o governo do Rio de Janeiro em 2022.

"Acabo de me encontrar com o companheiro Marcelo Freixo. Conversamos sobre o futuro do Rio de Janeiro e do Brasil. E sobre a urgência do auxílio emergencial de R$ 600 para combater o avanço da fome e a volta da miséria no nosso país", escreveu o petista.

Na foto é possível ver também o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad e a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR).

Já em Brasília. Acabo de me encontrar com companheiro @MarceloFreixo. Conversamos sobre o futuro do Rio de Janeiro e do Brasil. E sobre a urgência do auxílio emergencial de R$ 600 pra combater o avanço da fome e a volta da miséria no nosso país.



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/EAO3E4uxYO — Lula (@LulaOficial) May 3, 2021





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.