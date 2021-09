Declarações de Bolsonaro nos atos antidemocráticos vão dificultar acordo sobre precatórios, diz Lira

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira (9) que as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro nas manifestações do 7 de setembro devem dificultar as negociações pelo parcelamento dos precatórios. Em ano eleitoral, o governo considera a medida fundamental, uma vez que ela permite o pagamento de benefícios sociais.

“Nós esperamos que esse assunto se 'obstacule' um pouco pelas falas do 7 de setembro. Todos nós sabemos o quanto isso causou. Nós estávamos numa boa construção com o STF [Supremo Tribunal Federal] para que o CNJ [Conselho Nacional de Justiça] pudesse, junto com o Parlamento, regular essa questão dos precatórios, que eu reputo uma das mais importantes para o Brasil hoje”, afirmou Lira.

O deputado afirmou que a PEC dos precatórios tramita normalmente na Câmara e deve ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), antes de ser encaminhada a uma comissão especial. A proposta que deve ser prejudicada é a que foi elaborada pelo ministro Paulo Guedes (Economia) junto ao Judiciário.

A solução de Guedes e Judiciário reduziria o limite de 2022 para R$ 39,9 bilhões -- de um total de R$ 89,1 bilhões previstos. (Com informações da Folha de S.Paulo).

