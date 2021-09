Desmoralizado, Guedes volta a insistir em precatórios para 'Bolsa Família maior'

Apoie o 247

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a insistir que o Bolsa Família somente poderá ser aumentado se os precatórios do governo forem resolvidos. Guedes admitiu que "o custo de vida aumentou", mas condicionou o benefício ao parcelamento das dívidas reconhecidas pela Justiça.

Um efeito do parcelamento dos precatórios seria a aparência de que as contas do governo se enquadram na Lei de Responsabilidade Fiscal. “Caso a gente avance na solução dos precatórios, você vai ver um Bolsa Família com um aumento porque aumentou bastante o custo de vida, os mais vulneráveis ficaram para trás. É natural que o Brasil reponha as condições de vida dessa população mais frágil, mas dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, embaixo do teto, tudo certinho”, disse Guedes, em videoconferência promovida pela Rádio TC nesta sexta-feira (3).

O governo federal apresentou o Orçamento Geral da União de 2022 sem qualquer reajuste ou ampliação do Bolsa Família.

O ministro afirmou, ainda, que a solução para o problema das sentenças judiciais permitirá um benefício médio de R$ 300 para o programa social, rebatizado de Auxílio Brasil.

