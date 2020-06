Decotelli altera currículo e admite que não tem doutorado na Argentina

247 - Depois de ser desmentido pelo reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, Franco Bartolacci, que negou no Twitter que o novo ministro da Educação do Brasil, Carlos Alberto Decotelli da Silva, tenha doutorado na instituição, o ministro resolveu alterar seu currículo Lattes e admitir que não defendeu tese de doutorado.

Agora, o documento ressalva que ele concluiu todos os créditos do doutorado em Administração, mas não defendeu a tese.

Antes, constava originalmente a informação de doutorado na Universidade Nacional de Rosário concluído em 2009, com a tese "Gestão de Riscos na Modelagem dos Preços da Soja", sob orientação de Antonio de Araujo Freitas Jr. O título da tese e o nome do orientador foram excluídos. O campo "Título" foi preenchido com "Créditos concluídos". E, no campo "Orientador", passou a ser listado: "Sem defesa de tese".

