Decotelli é o primeiro negro a ser ministro no governo Bolsonaro

Carlos Alberto Decotelli da Silva assume o comando do Ministério da Educação após uma turbulenta passagem de Abraham Weintraub

247 - O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva, é o primeiro negro a compor o corpo ministerial de Jair Bolsonaro e o segundo a assumir o comando do Ministério da Educação em toda a história.

Decotelli é nomeado ministro da Educação após uma turbulenta passagem do ex-ministro Abraham Weintraub pela pasta, a quem o nomeado já fez elogios.

O novo ministro é oficial da Reserva da Marinha, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário (Argentina) e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Ele trabalhou com o olavista Vélez Rodríguez quando assumiu a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

