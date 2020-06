Saiba quem é Carlos Alberto Decotelli, o novo ministro da Educação

247 - Carlos Alberto Decotelli da Silva assume o Ministério da Educação, após a saída de Abraham Weintraub. Antonio Paulo Vogel de Medeiros atuava como ministro interino no período de transição. Decotelli é o terceiro ministro da Educação no governo de Jair Bolsonaro, que teve na pasta, anteriormente, Ricardo Vélez Rodríguez e Weintraub.

O novo ministro é oficial da Reserva da Marinha, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário (Argentina) e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Ele trabalhou com o olavista Vélez Rodríguez quando assumiu a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em fevereiro do ano passado - cargo que ocupou até agosto de 2019, quando foi para a Secretaria de Modalidades Especializadas do MEC.

Ele é integrante da equipe que criou um curso de pós-graduação em finanças na PUC-RS, ao lado do ex-ministro Sergio Moro; e que criou os cursos MBA Finanças no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), junto ao ministro da Economia, Paulo Guedes

Analistas avaliam que Decotelli foi um indicação dos militares para o cargo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.