Defesa de Bolsonaro entrega à PF armas "dadas" pelos Emirados Árabes

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) entregou para a Polícia Federal as armas que foram "dadas" a ele pelos Emirados Árabes Unidos. A entrega aconteceu nesta sexta-feira (24), conforme determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), na sede da PF, em Brasília.

A entrega atende à decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) da última quarta-feira 22, que estabeleceu um prazo de cinco dias para Bolsonaro entregar os seguintes itens: uma pistola de calibre 9 milímetros, modelo 1911 e um fuzil de calibre 9 milímetros, modelo CAR 816.

No ano de 2019, o ex-chefe do Executivo recebeu do governo dos Emirados Árabes uma pistola calibre 9mm e um fuzil calibre 5,56mm. Juntos, esses itens podem valer até R$ 57 mil.

De acordo com o portal Metrópoles, Bolsonaro recebeu as armas quando já estava a bordo do avião da Força Aérea Brasileira, para voltar ao país. Ele resolveu incorporar os equipamentos ao seu acervo pessoal, o que é proibido.

Mais cedo nesta sexta, joias "dadas" pela Arábia Saudita foram entregues em uma agência da Caixa Econômica Federal, também em Brasília. Esses produtos são avaliados em R$ 500 mil.

O TCU determinou que apenas presentes de pequeno valor, perecíveis e de caráter personalíssimo, como camisetas e bonés, podem ser incorporados ao acervo privado de presidentes da República. Segundo a Corte de Contas objetos de valor, como joias, devem ser ser armazenados no acervo público da Presidência da República. (Com informações do g1 e CartaCapital).

