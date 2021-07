Delegação internacional vem ao Brasil para fazer pressão contra construção da Ferrogrão

247 - Um grupo internacional formado por ativistas e políticos de esquerda deverá chegar ao brasil no dia 15 de agosto para protestar contra a construção da ferrovia Ferrogrão, que irá ligar o Mato Grosso ao Pará e tem como foco a exportação de soja e milho. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a delegação é ligada à Internacional Progressista, organização criada no ano passado pelo senador americano Bernie Sanders e pelo ex-ministro das Finanças da Grécia Yanis Varoufakis.

A comitiva, que ainda está sendo fechada, deverá ter entre seus integrantes parlamentares europeus, lideranças indígenas dos Estados Unidos, além de ativistas ambientais, sindicalistas e representantes de países latino-americanos. Se houver atenção e escrutínio internacionais, podemos enterrar a Ferrogrão”, disse o economista americano David Adler, coordenador-geral da organização.

A obra, porém, é contestada por ONGs e representantes do Ministério Público, que temem os danos ambientais na região da Amazônia. O traçado corta, por exemplo, a Floresta Nacional do Jamanxim (PA), uma área de preservação ambiental em que vivem diversas comunidades indígenas.

