Delegados e agentes da PF intensificam protestos contra Bolsonaro

247 - Os policiais federais intensificaram as manifestações contra Jair Bolsonaro pelo descumprimento de promessas de aumento salarial e de valorização das carreiras que haviam sido feitas anteriormente. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, agentes e delegados suspenderam os trabalhos em diversos aeroportos, como nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Amapá.

Em Fortaleza (CE), uma faixa carregada pelos manifestantes fez referência ao atentado sofrido por Bolsonaro durante um ato de campanha em Minas Gerais, em 2018: “Te salvamos da facada e agora vai nos esfaquear pelas costas?”.

“Outra forma de pressão a Bolsonaro é a intensificação de fiscalização em aeroportos e a redução da análise e autorização do porte de armas, uma pauta cara ao presidente e seus apoiadores”, destaca o colunista.

