Delfim Netto diz que Lula voltará à presidência com o seu voto

O ex-ministro da Fazenda Delfim Netto fez a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que gostaria de votar nele em 2022. “Lula tem sido objeto de uma perseguição ridícula. Com o meu voto, ele voltará à presidência”, declarou edit

“Lula tem sido objeto de uma perseguição ridícula. O governo de Lula foi bastante bom. Deixemos Lula ser candidato se for a vontade do povo. E com o meu voto, ele voltará à presidência.”, declarou o ex-ministro à Rádio Bandeirantes nesta terça-feira (16).

Aos 91 anos, Delfim Netto não vê boas perspectivas para o Brasil enquanto durar o governo Bolsonaro.

"Com as intervenções do governo na economia e com o descaso pela pandemia, o mundo pode virar as costas para o Brasil”, disse ao jornalista Lauro Jardim, no dia 28 de fevereiro.

