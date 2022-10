‘Democracia não é só o povo gritar que está com fome, ele tem que comer’, diz Lula

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - Nesta segunda-feira 10, o ex-presidente Lula (PT) se reuniu com 56 personalidades da sociedade civil durante a campanha em São Paulo para o segundo turno das eleições presidenciais .

O evento teve a participação de políticos, acionistas, economistas e ex-ministros, como Tereza Campello, três ex-presidentes do PSDB, Aloysio Nunes, José Aníbal e João Pimenta da Veiga Filho.

Além da participação do alto empresariado, um dos que registraram presença no comício, foi Paulo Marinho, ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e atual filiado ao PSDB e suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.