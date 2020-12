Denúncias de assédio sexual no trabalho crescem 64,7% em cinco anos

Ministério Público do Trabalho aponta que nos últimos cinco anos, cresceram 64,7% as denúncias de assédio sexual no trabalho. Também cresceram as queixas por assédio moral edit

247 - O número de denúncias de assédio sexual feitas ao Ministério Público do Trabalho (MPT) aumentou 64,7% em cinco anos. Em 2015, foram 289 relatos de abusos do tipo ocorridos em ambiente profissional. Em 2019, o total chegou a 476.

A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna na Folha de S.Paulo que "no mesmo período, o órgão recebeu ao todo 1.835 denúncias de assédio sexual no trabalho, dos quais cerca de mil tiveram sequência com a abertura de inquéritos civis para apuração do assunto, 66 se desdobraram em ações civis públicas e 226 foram resolvidos com termos de ajustamento de conduta".

A procuradora do trabalho Adriane Reis de Araújo, coordenadora nacional do núcleo de combate à discriminação do Ministério P[ublico do Trabalho considera que "ainda é um número pequeno de denúncias", mas que crescem com o movimento de empoderamento da mulher.

O Ministério Público do Trabalho também registrou aumento na quantidade de denúncias de assédio moral no mesmo período. Foram 6.575 casos recebidos pelo órgão em 2015, contra 7.588 no ano passado —acréscimo de 17%. Foram 35 mil casos do tipo do início de 2015 até o fim de 2019.

