Depoimentos de Ramos e Heleno contradizem Bolsonaro sobre menção à PF

Segundo os dois generais que atuam no Palácio do Planalto, Bolsonaro falou na PF ao pedir relatórios de inteligência edit

247 - Em contradição com Jair Bolsonaro, que afirmou não ter citado a PF na reunião ministerial do dia 22 de dezembro, os generais Luiz Eduardo Ramos (ministro da Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (ministro do Gabinete de Segurança Institucional) afirmaram em depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira que o presidente citou o nome da corporação.

Segundo os dois generais, que depuseram nesta terça-feira (12), Jair Bolsonaro mencionou o nome da PF ao cobrar relatórios de inteligência. Entretanto, Bolsonaro declarou em entrevista improvisada no mesmo dia na rampa do Palácio do Planalto que "Não existe no vídeo a palavra Polícia Federal, nem superintendência. Não existem essas palavras".

O general Ramos declarou em seu depoimento que na reunião de 22 de abril, Bolsonaro "se manifestou de forma contundente sobre a qualidade dos relatórios de inteligência produzidos pela Abin [Agência Brasileira de Inteligência], Forças Armadas, Polícia Federal, entre outros”​. Disse também que Bolsonaro "acrescentou que para melhorar a qualidade dos relatórios, na condição de presidente da República, iria interferir em todos os ministérios para obter melhores resultados de cada ministro".

O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse que na reunião Bolsonaro cobrou "de forma generalizada" todos os ministros da área de inteligência, "tendo também reclamado da escassez de informações de inteligência que lhe eram repassadas para subsidiar suas decisões, fazendo decisões específicas sobre sua segurança pessoal, sobre a Abin, sobre a PF e sobre o Ministério da Defesa", informa o jornalista Renato Onofre na Folha de S.Paulo.

