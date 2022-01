Depois de fazer o parecer do golpe de 2016, Janaina Paschoal assume a liderança da campanha antivacina

Apoie o 247

247 – A advogada Janaína Paschoal, que vendeu por R$ 45 mil para o PSDB o parecer das "pedaladas fiscais" usado no golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, decidiu assumir de vez a liderança da campanha antivacina no Brasil. Na noite de ontem, ela fez novo post atacando as vacinas a partir da informação de que mesmo pessoas vacinadas contraem a doença, ainda que num estágio mais leve. Confira seu post:

Vivemos um momento tão intrigante, que pessoas vacinadas, COM TODAS AS DOSES, pegam COVID e recomendam a Vacinação! Parece piada! Ninguém acha, no mínimo, curioso? — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) January 2, 2022

Janaina foi prontamente rebatida nas redes sociais, como fez, por exemplo, o advogado Augusto de Arruda Botelho, que criticou sua "desonestidade intelectual":

A Janaina é uma das pessoas mais intelectualmente desonestas que eu conheço.

E eu conheço ela fora do Twitter faz anos, muitos anos. https://t.co/tLORuh5X53 — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) January 2, 2022

