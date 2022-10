"Depravado criminoso", diz Gleisi Hoffmann, após fala pedófila de Jair Bolsonaro

Apoie o 247

247 – A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do Partido dos Trabalhadores, reagiu com indignação à entrevista de Jair Bolsonaro, em que ele revela um flerte de caráter sexual com uma menina de 14 anos – o que configura crime de pedofilia e exploração de menores. Confira:

Bolsonaro confessa q pintou clima com meninas de 14, 15 anos. Que entrou na casa das garotas… O q mais vamos saber desse homem?! Depravado, criminoso. É triste ver esse traste na presidência do Brasil! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 15, 2022

Em entrevista ao podcast 'Paparazzo rubro-negro' nesta sexta-feira (14), Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, quando visitava uma comunidade, já como presidente da República, encontrou meninas de "14 ou 15 anos", "bonitas", "arrumadinhas". Na sequência, ele afirmou que "pintou um clima" e entrou na casa que, ao que tudo indica, explorava a prostituição infantil. Confira:

O canalha do Bolsonaro fala que "PINTOU UM CLIMA" entre ele e uma criança de 14 anos quando visitou Brasília (ele já presidente).



ASSISTAM e veja o que Bolsonaro fala de uma criança de 14 anos! pic.twitter.com/Hq8DBqsS9B — Jones Manoel - YouTube: Jones Manoel (@jonesmanoel_PCB) October 15, 2022

