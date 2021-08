Deputado Otoni de Paula, que ameaçou "parar o país" no 7 de setembro, diz à PF que não apoia atos

O deputado disse à PF que as declarações "estão sob a proteção da Constituição" edit

247 - O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) afirmou à Polícia Federal, dentro do inquérito que apura a organização dos atos golpistas do 7 de setembro, que não apoia ataques às instituições democráticas. Ele negou, ainda, qualquer relação com o cantor Sérgio Reis e o caminhoneiro Zé Trovão, que também são investigados.

De Paula defendeu "forçar o Senado" a abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaçou "parar o país por tempo indeterminado". Para ele, as declarações "estão sob a proteção da Constituição".

"Não apoia ou financia qualquer movimento que atente contra a democracia ou os Poderes constituídos", afirmou no depoimento. (Com informações do Globo).

