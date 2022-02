Deputados bolsonaristas protocolam projeto de lei para incluir Olavo de Carvalho em livro de Heróis da Pátria

Apoie o 247

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL) protocolou, na abertura do ano legislativo nesta terça-feira, um projeto de lei para inscrever o nome do escritor e autointitulado filósofo Olavo de Carvalho no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, documento em que estão registrados os brasileiros que marcaram a história do país. O guru do bolsonarismo morreu aos 74 anos, nos Estados Unidos, na noite de 24 de janeiro. A reportagem é do jornal O Globo.

O projeto é endossado por outros oito parlamentares bolsonaristas, que assinam como coautores. Entre eles, estão os deputados do PSL Major Fabiana, Carlos Jordy, Luiz Philippe de Orleans e Bragança e Daniel Silveira, que ficou preso por cinco meses por ameaçar a integridade física dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Também subscrevem o PL os deputados Coronel Tadeu, Cabo Junnio Amaral, Filipe Barros e Sanderson.

O livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é mantido no Panteão da Pátria Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Nele, constam nomes como o escritor Machado de Assis, o líder Zumbi dos Palmares, revolucionária Anita Garibaldi, o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, além do pai da aviação Santos Dumont e do imperador Dom Pedro I.

