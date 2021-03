Deputados buscam destravar aquisição de vacinas com China e Índia diante de desastre diplomático de Bolsonaro

A Comissão de Seguridade e Família (Saúde) da Câmara dos Deputados se ofereceu a intermediar o diálogo com China e Índia para destravar a aquisição de vacinas. A situação diplomática com os dois países está delicada diante da política internacional desastrosa do governo Jair Bolsonaro e de seu ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) edit

247 - A Comissão de Seguridade e Família (Saúde) da Câmara dos Deputados se ofereceu a intermediar o diálogo com China e Índia para destravar a aquisição de vacinas, segundo o jornal O Globo. A proposta ocorre porque a situação diplomática com os dois países está delicada diante da política internacional desastrosa do governo Jair Bolsonaro e de seu ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores).

A proposta será levada ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em audiência que ocorrerá na próxima quarta-feira no Congresso.

O presidente da Comissão é o Doutor Luizinho (PP), que afirmou que a Câmara quer "ajudar a destravar a aquisição de insumos farmacêuticos ativos (IFA)", as vacinas, com os dois países.

“A questão diplomática com China e Índia está gerando entraves burocráticos. Vamos propor a viagem de uma comitiva da Comissão a esses dois países para tentar destravar e agilizar a entrega desses insumos farmacêuticos ativos”, disse.

Ele ainda declarou que cobrará de Pazuello um cronograma atualizado de vacinação e sobre medidas que serão tomadas pelo governo para acelerar a aplicação das doses.

“Queremos um calendário atualizado de vacinação no país. Todo dia tem mudança na estimativa de dose de vacinas. Queremos entender isso. O que está contratualizado e o que não está. Porque que algumas coisas que estão no contrato não saem do papel? Outra pauta: qual a estratégia do governo para melhorar o recebimento do número de doses e tentar agilizar a vacinação? Qual o estágio de cada um dos modelos de vacina do mundo?”, perguntou.

“Queremos entender qual é a gravidade da pandemia em cada um dos estados. O número de óbitos por estado. Para que deputados possam cobrar, junto a prefeitos e governadores, questões como a capacidade de atendimento hospitalar”, disse.

