Desemprego da pandemia atinge mais jovens, negros e região Nordeste

O desemprego provocado pela pandemia do novo coronavírus e pela crise econômica teve efeitos mais devastadores sobre os mais jovens, os negros e a região Nordeste, de acordo com IBGE edit

247 - O desemprego recorde provocado pela pandemia do novo coronavírus e por consequencia também da grave crise economica que o país enfrenta teve efeitos mais devastadores sobre os mais jovens, os negros e a região Nordeste, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, em 2020, a taxa de desemprego no país bateu 13,5%, o maior valor desde o início da série histórica da pesquisa no formato atual, em 2012. Segundo a consultoria iDados, seria a maior taxa desde 1993.

De acordo com o IBGE, houve recorde de desemprego em 10 estados e no Distrito Federal, com destaques negativos para Bahia (19,8%), Alagoas (18,6%), Sergipe (18,4%) e Rio de Janeiro (17,4%). Na região Nordeste, a taxa média chegou a 16,7%.

A reportagem ainda indica que no ano, a taxa de desemprego entre as pessoas que se autodeclaravam pretas, de 17,3%, era 58,7% superior à daquelas que se autodeclaravam brancas (10,9%).

