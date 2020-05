Dilma: o Brasil não pode ter uma família Bolsonaro falando mal da China

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou à TV 247, em uma conversa com os jornalistas Pepe Escobar e Leonardo Attuch, que os discursos da família Bolsonaro e do atual governo federal contra a China vão contra os interesses do Brasil, já que o país asiático é o principal aliado do Brasil em um mundo que ruma ao multilateralismo.

Ela disse que apesar da simpatia de Jair Bolsonaro e filhos pelo presidente norte-americano, Donald Trump, é com a China que o governo deve buscar aproximar suas relações. “O Brasil não pode ter Weintraub falando mal da China, não pode ter uma família Bolsonaro falando mal da China. Por quê? Porque não é isso que está em curso no mundo, não é uma questão da simpatia da família Bolsonaro pelo Trump, é uma questão dos interesses maiores do Brasil e do Brasil ser um País que é a favor de uma economia compartilhada e pacífica, de um País que tem que ter uma visão multilateral do mundo. Nesse País, a China é um dos principais, senão o maior aliado”.

Dilma cita o ministro da Educação, Abraham Weintraub, porque ele aparece no vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril dizendo que “odeio o Partido Comunista da China”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.