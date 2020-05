'Odeio a China e odeio o termo povos indígenas', disse Weintraub em reunião ministerial (vídeo)

“ODEIO O TERMO POVOS INDÍGENAS. POVOS CIGANOS. Só tem um povo (…) Só pode ter um povo” - O povo brasileiro!

Abraham Weintraub

Sabe oq me choca? Um ministro da educação q n tem educação, q é racista, xenofóbico, agressivo com as palavras e ignorante pic.twitter.com/vXh4RzZ6w0