Weintraub sobre ministros do STF: eu por mim colocava esses vagabundos na cadeia (vídeo)

247 - O vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril divulgado nesta sexta-feira (22) por decisão do ministro do STF Celso de Mello confirma o que já havia sido veiculado na imprensa: o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pediu a prisão dos ministros da Corte.

“O povo tá gritando por liberdade, ponto. Eu acho que é isso que a gente tá perdendo, tá perdendo mesmo. A ge… o povo tá querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca”, disse Weintraub.

Celso de Mello disse, em decisão judicial nesta sexta, que viu “aparente prática criminosa” de Weintraub em sua fala.

Eu por mim botava todos esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF pic.twitter.com/q6sEu55n6W — Aquiles Lins (@linsaquiles) May 22, 2020

