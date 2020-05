Assista ao vídeo da reunião ministerial que pode derrubar Bolsonaro

O vídeo da reunião ministerial, divulgado por determinação do ministro Celso de Mello, é, segundo Sergio Moro, prova contundente da tentativa de interferência política de Jair Bolsonaro na Polícia Federal edit

247 - Por determinação do ministro do STF Celso de Mello, foi divulgado na tarde desta sexta-feira (22) o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril.

Segundo o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que participou da reunião, o vídeo prova a tentativa de Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal.

Foram subtraídos do vídeo apenas trechos que contém declarações sobre a China e Paraguai.

Assista:

