Dilma repudia falas de Mamãe Falei sobre refugiadas e lembra dos ataques machistas do MBL no golpe: "silêncio generalizado"

A ex-presidente participou do evento do PT sobre o Dia Internacional das Mulheres edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff classificou os áudios vazados do deputado estadual Arthur do Val, o 'Mamãe Falei', -- em que ele fala sobre as refugiadas do conflito armado na Ucrânia de maneira sexista --, como a "mais deplorável manifestação de ódio, de violência e de desrespeito à mulher".

Ao participar de evento do PT sobre o Dia Internacional das Mulheres, na tarde desta terça (8), Dilma disse:

"Nós vimos o deputado Arthur Mamãe Falei ter talvez a manifestação mais deplorável de ódio, de violência e de desrespeito à mulher, ao falar das mulheres ucranianas pobres. É desqualificado, nefasto".

"Ele mostra tudo o que há de mais corrupto, no sentido amplo da palavra, no patriarcalismo misturado com escravidão e neoliberalismo e, no caso dele, neofascismo também", seguiu.

Dilma lembrou dos insultos que integrantes do MBL disparavam contra ela na época do golpe. No caso, a imprensa não denunciava as agressões porque era contra seu governo.

"As frases que o MBL usou para me qualificar naquele momento foram ‘burra’, ‘vagabunda’, ‘prostituta’, ‘vai para casa’, ‘vai para o tanque’, algo assim. E pairou um silêncio generalizado. Naquele momento, o MBL foi ultra valorizado", continuou.

"A dupla moral é esclarecedora também do fato de que a imprensa não adota sempre padrões de tratamento adequado às mulheres, só quando lhe interessa. Só quando vem em apoio a alguma coisa que ela defende. E, no meu caso, não me defendia, nós sabemos disso", disse ainda.

