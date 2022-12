Dina Boluarte, nova presidente do Peru, deve vir à posse de Lula

Governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer ajudar a recuperar a estabilidade política no Peru de maneira a ajudar na reconstrução da integração regional edit

247 - A recém-empossada presidente do Peru, Dina Boluarte, que assumiu o Executivo do país após uma tentativa frustrada de golpe promovida pelo ex-presidente Pedro castillo, deverá participar da cerimônia de posse do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que será realizada no dia 1 de janeiro.

Segundo o jornal O Globo, fontes do Itamaraty confirmaram que os convites para a posse são para chefes de Estado e de governo e destacaram: “o óbvio é que agora venha a nova presidente”.

Na quarta-feira (7), Lula cumprimentou Boluarte e desejou que ela “tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social".

Lula também defendeu a legalidade do processo que levou Baluarte ao poder e manifestou que irá trabalhar “de forma incansável para reconstruir a integração regional, para o que a amizade entre o Brasil e o Peru é fundamental".

Nesta linha, a presença da mandatária peruana na posse de Lula poderia servir para a realização de uma reunião bilateral “para analisar maneiras em que o Brasil poderia colaborar com a estabilidade política no Peru”.

