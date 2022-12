Lula diz entender que impeachment no Peru foi constitucional e deseja êxito a Dina Boluarte

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou nesta quarta-feira (7) que a nova presidenta do Peru, Dina Boluarte, "tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social". "É sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional", disse. "Em meu governo, trabalharemos de forma incansável para reconstruir a integração regional, para o que a amizade entre o Brasil e o Peru é fundamental", afirmou.

O Congresso afastou Pedro Castillo da presidência peruana após tentar dissolver o Legislativo. Ele, que foi preso, enfrentava um terceiro processo de impeachment. Parlamentares acusaram o agora ex-presidente de não ter capacidade moral para ocupar o cargo.

Segundo Lula, o que o "Peru e a América do Sul precisam neste momento é de diálogo, tolerância e convivência democrática, para resolver os verdadeiros problemas que todos enfrentamos". "Espero que todas as forças políticas peruanas trabalhem juntas, dentro de uma convivência democrática construtiva, a única forma capaz de trazer paz e prosperidade ao querido e fraterno povo peruano", complementou.

