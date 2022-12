Pedro Castillo é preso após ser destituído da presidência do Peru

De acordo com o jornal "El Comércio", Castillo saiu do Palácio de Governo e foi levado à sede da prefeitura de Lima edit

247 - O presidente do Peru, Pedro Castillo, foi preso na tarde desta quarta-feira (7), horas depois de o Congresso peruano aprovar o seu impeachment do cargo.

De acordo com o jornal "El Comércio", Castillo saiu do Palácio de Governo e foi levado à sede da prefeitura de Lima.

Leia também matéria anterior da Reuters sobre o assunto.

O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou surpreendentemente nesta quarta-feira a dissolução temporária do Congresso do país, quando faltavam algumas horas para ele enfrentar a terceira tentativa de destituição promovida por parlamentares da oposição.

Castillo, um líder de esquerda que assumiu o poder em julho de 2021, anunciou o estabelecimento de um "governo de exceção", no momento em que convocou as eleições legislativas, e ao garantir que o atual modelo econômico do país seria respeitado durante o "intervalo" do fechamento do Congresso.

Há três décadas, o ex-presidente Alberto Fujimori, atualmente preso por abusos a direitos humanos e corrupção, ordenou também a dissolução do Congresso.

A presidente do Tribunal Constitucional do Peru classificou o anúncio de Castillo de "golpe de Estado" e disse que o Congresso do país deve convocar a vice-presidente para assumir.

