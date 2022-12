Dino classifica como 'terrorismo' tentativa de bolsonarista de explodir bomba em Brasília

Bolsonarista que participava dos acampamentos na capital federal queria explodir uma bomba no dia da posse do presidente eleito Lula edit

247 - O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou como "terrorismo" a tentativa do bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa de explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília. George admitiu em depoimento à polícia a motivação política do crime.

"Os graves acontecimentos de ontem em Brasília comprovam que os tais acampamentos 'patriotas' viraram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas, com a velocidade possível. O armamentismo gera outras degenerações. Superá-lo é uma prioridade", disse Dino em uma rede social.

"Reitero o reconhecimento à Polícia Civil do DF, que agiu com eficiência. Mas, ao mesmo tempo, lembro que há autoridades federais constituídas que também devem agir, à vista de crimes políticos. As investigações sobre o inaceitável terrorismo prosseguem. O delegado Andrei, futuro Diretor Geral da PF, tem feito o acompanhamento, em nome da equipe de transição. Não há pacto político possível e nem haverá anistia para terroristas, seus apoiadores e financiadores", completou o futuro ministro.

3. Reitero o reconhecimento à Polícia Civil do DF, que agiu com eficiência. Mas, ao mesmo tempo, lembro que há autoridades federais constituídas que também devem agir, à vista de crimes políticos. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 25, 2022

