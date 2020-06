Dirceu: FHC, Ciro e Globo trabalham por uma transição por cima

“Fernando Henrique, Ciro Gomes, Marina e a Globo avançam para uma proposta de frente ampla e é evidente que vão trabalhar para uma transição por cima. Já tivemos esta experiência no Brasil", diz o ex-ministro José Dirceu sobre o combate ao bolsonarismo edit

247 - O ex-ministro da Casa Civil e ex-presidente do PT, José Dirceu, se diz favorável à construção de uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo, mas acredita que os interesses dos trabalhadores e dos mais pobres devem estar no centro das articulações.

“Fernando Henrique, Ciro Gomes, Marina e a Globo avançam para uma proposta de frente ampla e é evidente que vão trabalhar para uma transição por cima. Já tivemos esta experiência no Brasil. Temos que trabalhar para uma ruptura e uma transição por baixo nas ruas, como se deu na campanha das Diretas Já”, disse Dirceu em entrevista ao jornalista Mino Carta, da Cartal Capital.

Dirceu prega a retomada do fio da história da luta popular pelo destino da Nação. “O Brasil precisa, e digo em meu nome, já que, no caso, não posso falar em nome do PT, que nós precisamos retomar o fio da revolução brasileira inacabada, para fazer uma revolução social pelos caminhos da distribuição da propriedade, da renda e da riqueza”, destaca.

“O Brasil não pode mudar se não retomar o projeto de desenvolvimento nacional para fazer uma revolução social, que é uma reforma radical tributária, uma reforma do sistema bancário, já que hoje a classe trabalhadora brasileira é expropriada nos juros e na estrutura tributária. É uma mudança radical na estrutura política do país”, aponta.

Assista à entrevista de José Dirceu:

