'Doleiro dos doleiros', Dario Messer é condenado a mais de 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro

247 - A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou o doleiro Dario Messer, mais conhecido como o "doleiro dos doleiros", a uma pena de 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, pelo crime de lavagem de dinheiro.

Segundo o G1, a sentença, proferida pelo juiz Alexandre Libonati, da 2ª Vara Federal Criminal do Rio, é a primeira condenação de Messer no âmbito da Lava Jato. Ele foi absolvido da acusação de evasão de divisas. O magistrado negou que Messer recorra em liberdade.

Dario Messer firmou com o Ministério Público Federal do Rio (MPF-RJ) um acordo de delação premiada, homologado pela Justiça Federal, pelo qual se compromete a devolver cerca de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Confira a lista de bens do doleiro a serem devolvidos ao patrimônio público.

Em um dos anexos de sua delação, Messer afirmou ter realizado repasses de dólares em espécie para os irmãos Marinho, donos da REde Globo, em várias ocasiões. Messer diz que um funcionário de sua equipe entregava de duas a três vezes por mês quantias que oscilavam entre 50 000 e 300 000 dólares.

