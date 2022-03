Doria diz a aliados que desistiu de concorrer à Presidência

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse a aliados que desistiu de concorrer à Presidência da República e que sua decisão pode ser anunciada nesta quinta-feira (31). Doria passaria hoje o comando do governo estadual a seu vice, Rodrigo Garcia (PSDB), para concorrer ao cargo de presidente.

Segundo a Folha de S. Paulo, Doria se sente abandonado pelo partido e este seria o motivo de sua desistência. Ele ainda se mostra insatisfeito com a tentativa do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de sabotar sua candidatura para ser ele o presidenciável tucano.

O governador planeja apoiar Garcia para o governo do estado, abrindo mão da reeleição. Aliados ainda tentam demovê-lo da ideia. Garcia, por sua vez, se irritou com a decisão de Doria, já que agora ele não poderá assumir o controle do governo paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Doria tem tido péssimo desempenho nas pesquisas eleitorais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE