“É um governo que está no fim de uma jornada" diz senador sobre demissão de Luna e Silva da Petrobrás

247 - Para o senador Jean Paul Prates (PT-RN), a decisão de Jair Bolsonaro (PL) de demitir o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, é um ato de um governo em fim de mandato, de quem “sabe que não vai se reeleger.”

“É um governo que a gente chama de pato manco, que está no fim de uma jornada, propôs uma série de coisas infactíveis, impossíveis, inadequadas para o Brasil e, agora, tenta desesperadamente tirar do papel algumas coisas de forma atabalhoada e desastrada”, enfatizou o senador segundo reportagem do Congresso em Foco..

O governo oficializou nesta segunda-feira (28) a deminssão de Luna e Silva e a indicação do economista Adriano José Pires Rodrigues para a presidência da Petrobrás.

