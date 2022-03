Governo Bolsonaro anuncia Adriano Pires, consultor entreguista, que negava o pré-sal, como presidente da Petrobrás

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Jair bolsonaro oficializou nesta segunda-feira (28) a indicação do economista Adriano José Pires Rodrigues, especialista do setor de óleo e gás, para a presidência da Petrobrás, em substituição ao general Joaquim Silva e Luna.

Negacionista do pré-sal, Adriano Pires é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), que presta serviços para empresas e associações de petróleo e gás. É defensor dos interesses das petroleiras estrangeiras, atuando junto à Petrobrás, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Congresso Nacional.

Adriano Pires já defendeu a privatização da Petrobrás como solução para os preços dos combustíveis e criticou qualquer mudança na atual política de reajuste da companhia. "A solução definitiva só virá com a privatização da Petrobras. Enquanto a empresa for de economia mista, tendo o Estado como controlador, os seus benefícios corporativos e as práticas monopolistas serão mantidos –a favor da corporação e, muitas das vezes, contra os interesses do Brasil", afirmou Adriano Pires em artigo publicado no site Poder 360.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério de Minas e Energia divulgou a relação de indicados para compor o conselho de administração da petroleira, que passará a vigorar a partir da confirmação pela Assembleia Geral Ordinária da empresa, que ocorrerá no próximo dia 13 de abril. A relação também coloca o engenheiro Rodolfo Landim para o exercício da presidência do conselho de administração.

Esta é a segunda troca na Petrobras em um ano, tendo a mesma causa: o preço dos combustíveis.

O primeiro presidente da Petrobrás na gestão Bolsonaro, Roberto Castello Branco deixou o cargo em fevereiro do ano passado, sendo substituído pelo general da reserva Silva e Luna -- que, até então, comandava a parte brasileira de Itaipu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com menos de um ano efetivamente no cargo, Silva e Luna deixa o posto após Bolsonaro discordar da política de preço da estatal. Essa política repassa para o mercado interno as variações do dólar e do barril de petróleo. Este último disparou, por conta da guerra na Ucrânia, fazendo aumentar a pressão por reajustes nos combustíveis no país.

As sanções ocidentais à Rússia causadas pelo conflito na Ucrânia fizeram o barril de petróleo disparar num primeiro momento (mesmo que agora esse valor já tenha voltado ao nível pré-guerra).

Por conta desse aumento, a Petrobrás anunciou uma alta de 18,77% na gasolina e de quase 25% no óleo diesel, gerando uma insatisfação generalizada no governo e no Congresso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE