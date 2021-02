Edir Macedo pede ao STF reabertura de ação contra Fernando Haddad

Após o STJ determinar o trancamento de ação penal do bispo Edir Macedo contra o ex-candidato a presidente Fernando Haddad (PT), a defesa do dono da Igreja Universal do Reino de Deus pediu ao STF a reabertura do processo edit

247 - Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar o trancamento de ação penal do bispo Edir Macedo contra o ex-candidato a presidente Fernando Haddad (PT), a defesa do dono da Igreja Universal do Reino de Deus pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a reabertura do processo nesta quinta-feira, 18.

Macedo alega uma suposta ofensa por parte de Haddad. Após Macedo declara apoio a Jair Bolsonaro, o petista disse:

“Sabe o que é o Bolsonaro? Vou dizer para vocês o que é o Bolsonaro. Ele é o casamento do neoliberalismo desalmado, representado pelo Paulo Guedes, um neoliberalismo desalmado, que corta direitos trabalhistas e sociais, com o fundamentalismo charlatão do Edir Macedo. Isso é o Bolsonaro”, declarou durante a disputa presidencial.

A defesa de Macedo afirmou: “Na presença de várias pessoas e após participar de uma missa católica alusiva ao dia de Nossa Senhora Aparecida (fomentando um discurso de ódio religioso), em sede de ‘coletiva de imprensa’, passou a injuriar e difamar o Reclamante, Edir Macedo Bezerra”.

Em 4 de fevereiro, o ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, trancou a ação considerando que as palavras de Haddad "estão dentro da liberdade que lhe é assegurada pela Constituição".

Ele também disse que o uso abusivo da liberdade de expressão "pode ser reparado por mecanismos diversos, que incluem a retificação, a retratação, o direito de resposta, a responsabilização civil ou penal e a interdição da divulgação" - o que o magistrado afirma que não é o caso.

