Eduardo Bolsonaro e Hélio Lopes vão para direção da Frente Evangélica

247 - O novo presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), bolsonarista radical, abriu espaço na direção da organização para os deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Hélio Lopes (PSL-RJ). Nesta quarta-feira (16) os dois assumiram os cargos de secretário e tesoureiro da bancada, respectivamente.

Cavalcante tomou posse como presidente da Frente no último dia 9, depois de vencer a disputa contra o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) . O novo presidente é da Assembleia de Deus - Vitória em Cristo, em 2022, igreja pertencente a Silas Malafaia, um dos mais estridentes bolsonaristas do país. Madureira, derrotado no pleito, pertence ao Ministério de Madureira da mesma Assembleia de Deus, fração que irá apoiar o ex-presidente Lula nas eleições.

A Frente Evangélica é integrada por quase 200 deputadas e deputados federais e representa uma das principais bases de sustentação do governo Bolsonaro. Em entrevista a O Estado de S.Paulo , Sóstenes Cavalcante disse que o objetivo da entrada de Eduardo Bolsonaro e Hélio Lopes na direção da Frente é aproximar o grupo ainda mais do Palácio do Planalto.

