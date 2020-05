Eduardo Bolsonaro expõe racha na PF em torno de investigação sobre denúncias de Sérgio Moro

Filho de Jair Bolsonaro critica "pressa" em ouvir Moro e levanta dúvidas sobre isenção do diretor em exercício da PF, Disney Rosseti. Alvo de investigações, junto com os irmãos, Eduardo quer colocar o amigo Alexandre Ramagem no comando da corporação edit

Revista Fórum - O depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que promete entregar dossiê com provas sobre as denúncias de interferência política na Polícia Federal, está deixando o clã Bolsonaro à beira de um ataque de nervos.

Após o pai, Jair Bolsonaro, dizer que não vai permitir um golpe e acusar Moro de encobrir o mandante da facada desferida por Adélio Bispo dos Santos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) expôs no Twitter o racha na Polícia Federal diante do inquérito sobre as denúncias do ex-juiz da Lava Jato.

“Oitiva de Moro será feita por delegados indicados pelo Diretor em exercício da PF, Dr. Disney Rosseti? Apressaram a oitiva para um sábado, logo após o feriado de 1º/MAI que foi sexta. Isso é vontade de esclarecer os fatos ou impedir q Moro seja ouvido pela equipe do próximo DG-PF?”, tuitou

