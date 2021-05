Eduardo Cunha diz que vota em Bolsonaro contra Lula em 2022

Revista Fórum - O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, disse nesta sexta-feira (14) que, em um possível segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022, votaria no atual chefe do Poder Executivo. A decisão, para ele, é “óbvia”.

“Não vejo a possibilidade de outra opção crescer. Se tiver uma opção que for anti-PT que vá ganhar a eleição, eu posso até avaliar. Não voto no PT. Não quero o PT de volta para o país. Eu já vivi o PT, eu já conheci o PT e não concordo com as políticas do PT”, disse, em uma entrevista exclusiva dada à CNN Brasil.

Cunha disse ainda que se Lula saísse do Partido dos Trabalhadores e se filiasse a outra legenda, de centro, ganharia a eleição para a presidência em primeiro turno “sem sombra de dúvidas” e que é o partido que o atrapalha.

