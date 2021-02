Eleição da mesa diretora da Câmara é adiada para esta quarta

247 - Após o recuo do presidente eleito da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na tentativa de costurar um acordo com a oposição, depois que dissolveu o bloco do seu adversário na disputa, Baleia Rossi (MDB-SP), prejudicando a participação do PT na Mesa Diretora, a Casa decidiu adiar para quarta-feira (3) a eleição para os cargos.

A votação já havia sido adiada para esta terça-feira (2) após um impasse em torno da distribuição das cadeiras entre os partidos.

A oposição ameaçou ingressar no Supremo Tribunal Federal contra a decisão de Lira e, se não houver recuo mais substantivo do deputado, promover a chamada obstrução das votações.

A reação pressionou Lira que deu sinais de recuo. A divisão de cargos foi alvo de embate entre o grupo de Arthur Lira (PP-AL) e o de Baleia Rossi (MDB-SP) minutos após ter sido eleito para a presidência da Casa, o parlamentar do PP anulou a eleição para os cargos da Mesa, retirando o bloco de 10 partidos formado para apoiar Baleia Rossi.

