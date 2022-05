Elon Musk se reúne com Bolsonaro nesta sexta-feira

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro deve se reunir nesta sexta-feira (20) com o empresário Elon Musk, o homem mais rico do mundo. O encontro está previsto para acontecer em um hotel, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

O dono da Tesla e da SpaceX aceitou conversar com Bolsonaro a convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que já se encontrou com ele nos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira (19), o titular do Executivo disse que encontraria “uma pessoa muito importante”, mas não citou o nome do bilionário.

O encontro acontecerá no hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, onde se realizará um almoço com empresários e alguns ministros do governo.

Musk deve apresentar seus planos para conectar as escolas rurais com banda larga e também de sistemas de monitoramento da Amazônia.

